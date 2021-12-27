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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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