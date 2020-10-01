Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor
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Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

01.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:02
Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Gaziantep FK'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK evinde yenilmiyor

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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