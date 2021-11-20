Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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