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Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve dar alanda gerçekleştirilen koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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