Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve dar alanda gerçekleştirilen koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.