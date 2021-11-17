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Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Romanya Milli Takımında bulunan Maxim ve Tosca da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana tedavileri devam eden Kenan Özer ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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