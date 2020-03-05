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Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:20
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın son bölümünde ise 3 takım halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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