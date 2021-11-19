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Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvası ve çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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