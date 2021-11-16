Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan idman, ayak tenisi turnuvası ve çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Maxim ve Tosca ile sakatlıkları devam eden Borven ve Kenan Özer katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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