Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Bir gün süreyle izin yapacak olan Gaziantep FK, 16 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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