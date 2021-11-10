Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Maxim, Tosca ve Caulker katılmadı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor

Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor

 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı

 Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title