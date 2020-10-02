Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
02.10.2020 22:46 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:15
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları GAZİANTEP - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları GAZİANTEP - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir GÜNEŞ