Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri