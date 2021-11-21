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Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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