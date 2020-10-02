Gaziantep FK - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Gaziantep FK - Trabzonspor Maç sonucu!
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Gaziantep FK - Trabzonspor Maç sonucu!

02.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:07
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Gaziantep FK - Trabzonspor Maç sonucu!

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Süper Lig'in yeni haftası başladı. Bu haftanın önemli karşılaşmalarından olan Gaziantep FK - Trabzonspor maçında ikinci yarı başladı. Peki maç kaç kaç devam ediyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Golleri kim attı? Canlı takiple sizlerleyiz...

Merakla beklenen Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşması başladı. Ligde iddiasını sürdürmek isteyen her iki takım kozlarını paylaşıyor. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Maç devam ediyor mu? Hangi kanalda yayınlanıyor? Gaziantep FK - Trabzonspor hangi kanal ücretsiz veriyor?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz bitmedi. Karşılaşmanın 2. yarısı başladı. Maç 0-0 devam ediyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM!

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45' İlk yarının 4 dakika uzatma ilave edildi.

40' Trabzonspor'da Ekuban çalımlarla kaleye sokuldu. Müsait durumdaki Afobe'ye pasını vermek istedi ancak son anda savunma tehlikeyi önledi.

33' Gaziantep FK'de Jefferson'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

27' Trabzonspor'da sakatlanan Edgar oyundan alındı. Campi oyunda.Edgar Ié - Gastón Campi

22' Gaziantep'te Güray sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Andre savunmaya rağmen vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi bulamadı.

21' Trabzonspor'da Ekuban sol çaprazdan kaleye sokuldu. Vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay açıyı çok iyi kapattı.

16' Trabzonspor'da Marlon sol kanattan çizgiye sokuldu. Ceza alanı içine pasını gönderdi ancak savunmada Morais topu uzaklaştırdı.

10' Gaziantespor'da sakatlanan Muhammed Demir'in yerine Andre oyunda.

1' Trabzonspor maça hızlı başladı! Ekuban ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluştu. Yerden sert vuruşunda kaleci Günay güçlükle topu çeldi.

1' Karşılaşmaya ev sahibi Gaziantep FK başladı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Şuan maç 0-0 devam ediyor. Henüz bir gol yok.

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