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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK 1 günlük iznin ardından, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvasıyla sürerken, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ile sakatlıkları devam eden Borven ve Kenan Özer katılmadı. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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