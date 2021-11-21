Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

 Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesinde genç yıldızlarına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesinde genç yıldızlarına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

 Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldi

Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldi

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title