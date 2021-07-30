Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti

Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep (İHA) – Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Norveç asıllı forvet oyuncusu Torgeir Borven ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep (İHA) – Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Norveç asıllı forvet oyuncusu Torgeir Borven ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına yönelik olarak geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde top koşturan 29 yaşındaki Norveçli Torgeir Börven ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Transfer isteklerine videolu yanıt

Gaziantep Futbol Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların "Admin forvet nerede?", "Transfer İstiyoruz" gibi paylaşımlarına #ComingSoon etiketli bir video ile yanıt verdi. Kısa sürede binlerce kez izlenen videonun ardından taraftarlar, transferin kim olacağı konusunda yüzlerce yorum yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü, kısa bir sürenin ardından Torgeir Borven transferini resmen açıkladı.

7'inci transfer yapıldı

Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Vladyslav Kobylyanskyi ve Hamza Mendyl transferlerinin ardından 7'inci transferinde de mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK, Ankaragücü'nde forma giyen Torgeir Borven transferiyle bu yılki 7'inci transferini yapmış oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti
Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Diana Spencer Bülent Serttaş Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Reçber Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep FK, Torgeir Borven'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:59:37. #1.15#

title