Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ailesi Kovid-19'a yakalandı
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ailesi Kovid-19'a yakalandı

06.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:33
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ailesi Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız.

Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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