Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ligde yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle bu alandaki kariyer rekorunu önemli bir seviyeye taşıdı.

Başarılı bir grafik çizen Rumen teknik adamın yönetimindeki Gaziantep FK, dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Taraftarını sevindiren sonuçlar elde eden Sumudica, kariyeri açısından da oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

Kariyeri boyunca 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi yakaladığı istatistikler baz alındığında Rumen çalıştırıcı, 12. kez 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi elde etti. Ancak en uzun seriyi ise bu sezon Gaziantep FK ile (13 maç) yakalayan Sumudica, puan ortalaması açısından da kariyerindeki etkili bir istatistiği elde etti.

Sumudica, şampiyonluk yaşadığı Romanya kulübü Astra Giurgiu ile en uzun yenilmezlik serisini 9 maç olarak elde etmişti.

Rumen hocanın kariyerindeki yenilmezlik serileri şöyle: