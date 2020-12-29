Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır"
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır"

29.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:12
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, bir sosyal medya hesabının da olmadığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, bir sosyal medya hesabının da olmadığını duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Rumen teknik adam, bugün öğle saatlerinden itibaren şahsının söylediği iddia edilen sözlerin gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gaziantep şehrini ve insanlarını her zaman çok sevdiğini ve onlara büyük saygı duyduğunu aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Asla, 'İnsanlar elimi öpmeye çalışıyor, önümde diz çöküyorlar, bu şehirde kendimi tanrı gibi hissediyorum.' tarzında bir açıklamam olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanların dinine olan inançlarına saygılıyım ve kendim hakkında da hiçbir zaman bu tarz benzetmeler yapmam. Bu sözlerin hiçbirini kullanmadım ve ekibim tarafından bana iletildiğinde de büyük üzüntü duydum. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak kabul ettiğimi her zaman dile getiriyorum. Hiçbir Türk vatandaşının söylemediğim sözler dolayısıyla üzüntü duymasını istemem. Taraftarlarımızın ve Türk spor kamuoyunun bilgisine sunarım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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