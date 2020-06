Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Bu saatten sonra her puan daha değerli" Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 27. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, artık her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında takımının ikinci yarıda iyi performans gösterdiğini düşünmediğini belirtti.

Buna rağmen alınan 1 puanın önemli olduğunu vurgulayan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu saatten sonra her puan her zamankinden daha değerli çünkü ligin bitmesine az bir zaman kaldı. Bizim hedefimiz ligde kalmak. O yüzden biraz daha puan toplayıp rahatlamamız lazım. Ankaragücü maçını bir kenara bırakıp, önümüzdeki haftalara odaklanmalıyız. Puanlar toplayıp ligde kalma hedefini bir an önce yakalamak istiyoruz. Biz maçları iç saha veya dış saha diye de ayırmıyoruz. Zaten artık taraftar da yok; her maç aynı özellikte diyebiliriz."

En çok puanı iç sahada topladı

Gaziantep FK, iç saha maçlarında aldığı puanlarla dikkati çekti.

Geride kalan haftalarda 8 galibiyet sevinci yaşayıp 9 kez de berabere kalan Gaziantep FK, topladığı 33 puanın 20'sini iç sahada hanesine yazdırdı.

İç sahada 5 kez galip gelip 5 kez berabere kalan ve 4 maçta yenilen Güneydoğu Anadolu ekibi, 24 gol atıp 17 gol yedi.

Gaziantep ekibi, rakip sahalarda ise 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Son 4 iç saha maçında 8 puan

Gaziantep FK, ligdeki son 4 iç saha maçından puansız ayrılmadı.

Son olarak 18 Ocak'ta ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, o günden beri Gaziantep'te yenilgi yaşamadı.

Sırasıyla Demir Grup Sivasspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ile de 1-1 berabere kaldı. Takım böylelikle son 4 maçında 8 puan toplamış oldu.

