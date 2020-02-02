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Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün taraflarları, karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraflarlarını çiçekle karşıladı.

02.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:14
Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

Süper Lig ekiplerinden Kulübünün taraflarları, karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraflarlarını çiçekle karşıladı.

Gaziantep FK taraftarları, saat 16.00'da oynanacak karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraftarlarıyla, otoban doğu gişelerinde buluştu.

Asil Şahinler Grubu tribün lideri Mesut Çamurcu, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek için taraftarları karşıladıklarını söyledi.

Çamurcu, taraftarlara çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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