Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

22.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:57
Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Morais dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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