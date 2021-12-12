Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 15 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 18 puan ve -5 averajla 16. sırada yer alıyor.

İç sahada ligin en iyilerinden biri

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.

Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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