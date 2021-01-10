Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı
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Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

10.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:24
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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