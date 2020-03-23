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Gaziantep, Futbol, Spor

Gaziantep FK, Sumudica ile yola devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi.

23.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:32
Gaziantep FK, Sumudica ile yola devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükekşi, bir spor programına telefonla bağlanarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Lige verilen ara nedeniyle takıma izin verdiklerini ve 26 Mart Perşembe günü takımın yeniden toplanacağını ifade eden Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın ülkesine dönmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknik direktörümüz Sumudica ile birkaç kez bu süreçten önce ve sonrasında görüştüm. Kendisi aralık ayında bir zatürre hastalığına yakalandı ve hem Romanya'da hem de Türkiye'de bu rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördü. Kendisi de bana sağlık sorunları olduğunu söyledi ve ben de kendisine beklemesi gerektiğini söyledim. Ancak maalesef geçtiğimiz cuma günü geç saatlerde bir mesaj aldık kendisinden. Kendisi attığı mesajda, 'Benim büyük bir sorunum var ve korkuyorum. Romanya'da toplam vaka sayısı sadece 200 ve benim olduğum şehirde vakaya henüz rastlanmadı' diyerek ülkesine gitmek üzere olduğunu söyledi. Dolayısıyla kendisi evet iznimiz dışında ülkesine gitmiş oldu."

İnsan sağlığını ön planda tutarak hareket edeceklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Elbetteki ülkemiz ve tüm dünya gibi bizler de zorlu süreçten geçiyoruz. Ama biz şu anda bunları çok ön plana çıkarmıyoruz, bizim için şu an önceliğimiz futbolcu ve teknik heyetimizin sağlığıdır. Sağlık özellikle şu aşamada kesinlikle her şeyin önünde gelmesi gereken bir durumdur. Bundan dolayı şu an için bir karar almıyoruz ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Şu an için hocamızla sözleşmenin feshi gibi bir gündemimiz bulunmuyor. Teknik direktörümüz Sumudica ile de telefonda görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisi futbolcularımızın bu süreçte antrenman eksikliği yaşamaması adına ekibiyle birlikte program hazırladı ve oyuncularımızla paylaştı.

Burada elbette bir problem var ve bu problem de sağlık sorunlarıyla ilgili izinsiz ülkesine gitmesidir. Ama sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntısı bulunmaktadır. Bizler de bu doğrultuda futbolcularımızın ve teknik heyetimizin sağlığını çok önemsiyoruz ve önce insan diyoruz. Bu sıkıntılar nasıl olsa zaman içerisinde halledilecektir. Federasyon tarafından maç programının resmen açıklanmasıyla birlikte, ligler başlamadan en az 3 haftalık bir antrenman süreci gerekiyor. Bu sürece de hem futbolcularımız hem de teknik heyetimiz uyacaktır."

Futbolcularla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Büyükekşi, şu görüşlere yer verdi:

"Futbolcularımızda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve test yapılması için girişim başlatıldı. Düne kadar şehrimize kitlerle ilgili bir ulaşım olmadı ve bugün geleceği söylendi. Gelmesi durumunda tüm çalışanlarımıza test yaptıracağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede, el birliğiyle ülke olarak bu günleri de atlatacağız. Sayın Bakanlarımızın çağrısına uyalım. Bu süreci evde kalıp gerekli tedbirlerle atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarına da sizlerin vasıtasıyla bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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