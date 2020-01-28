Gaziantep FK, Sivasspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

28.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:42

Mehmet Büyükekşi: "Ülke olarak böylesine büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarıyoruz"

"Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor"

İSTANBUL, -

Kaynak: DHA