Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor,'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor,'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep'e dönüp maç saatini bekleyecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title