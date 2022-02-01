Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın da devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Cumartesi, Sivasspor, Spor, Haber

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