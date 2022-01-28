Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 test sonucu negatif çıkan ve izolasyon süreci biten teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana, tedavisi devam eden Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.

Kovid-19 test sonucu negatif çıkan ve izolasyon süreci biten Vetrih ve Muhammet Demir ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın saat 15: 30'da Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçında karşılaşacak.