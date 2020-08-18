Gaziantep FK, sezonu Afyonkarahisar'da açtı BOLU kampını iptal ederek Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ne gelen Gaziantep Futbol Kulübü ilk çalışmasını bu sabah yaptı.

BOLU kampını iptal ederek Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ne gelen Gaziantep Futbol Kulübü ilk çalışmasını bu sabah yaptı.

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 2020-21 futbol sezonu hazırlıklarına Afyonkarahisar'da başladı. Kamp merkezi olarak ilk başta Bolu'yu tercih eden Gaziantep FK, antrenman sahalarındaki zemin sıkıntıları nedeniyle Afyonkarahisar'a gelmeye karar verdi.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan antrenman sahalarında bu sabah ilk idmanını yapan Gaziantep FK, tam kadro çalıştı. Takımda yeni transferler Zvonomir Kozuli, Çağlar Şahin Akbaba ile U-19'dan A takıma çıkan Cenk Enver Şahin de yer aldı. Sezonun ilk idmanı öncesi teknik direktör Marius Sumudica kısa bir konuşma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Antrenman düz koşuyla tamamlandı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA