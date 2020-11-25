Gaziantep FK - Serik Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Serik Bld. hangi kanalda? Gaziantep FK - Serik Bld. maçı şifresiz canlı şifresiz iz
25.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:25
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gaziantep FK - Serik Bld. maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gaziantep FK - Serik Bld. maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Serik Bld. maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Gaziantep FK - Serik Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Gaziantep FK - Serik Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Serik Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Serik Bld. maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gaziantep FK - Serik Bld. maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
GAZİANTEP FK - SERİK BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor-Karacabey Bld. Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Gaziantep FK-Serik Bld. Maçı 17:00'de başlayacak.
GAZİANTEP FK - SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Serik Bld., Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.