Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, çalışma öncesinde Papy Djilobodji için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Djilobodji'yi tebrik etti.

Gaziantep FK ile Sakaryaspor arasında yarın saat 21.00'de Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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