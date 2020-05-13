Gaziantep FK sahaya indi
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Gaziantep FK sahaya indi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık iki aylık ara sonrası ilk antrenmanını yaptı.

Gaziantep FK sahaya indi
13.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:35

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık iki aylık ara sonrası ilk antrenmanını yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağının açıklamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü de çalışmalarına başladı. Çalışma öncesi Gaziantep FK futbolcularına, personellere ve teknik kadroya yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. Kırmızı-siyahlılar, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından bugün ilk çalışmasını yaptı.

İki grup halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan antrenmana, KYK yurdunda karantinada bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcular Günay Güvenç, Kana Bıyık ile Diarra katılamadı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, yardımcı antrenör Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman sırasında bazı futbolcular ile teknik kadronun maske takması ise dikkat çekti.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İHA

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