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Gaziantep FK, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Almanya'nın Mainz 05 takımından Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

28.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:04
Gaziantep FK, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Futbol Kulübü, 'nın Mainz 05 takımından Rumen futbolcu Alexandru 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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