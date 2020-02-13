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Gaziantep FK, Rize maçı hazırlıklarına karlı havada da devam etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü.

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:31
Gaziantep FK, Rize maçı hazırlıklarına karlı havada da devam etti

Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı nedeniyle salonda sürdürdü. Futbolcular, salondaki çalışması sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.


Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibini yoğun kar yağışı da durdurmadı. Kar yağışı nedeniyle çalışmalarını salonda sürdüren Gaziantep FK futbolcuları, çalışma sonrası sahaya çıkarak karın keyfini çıkardı.


Karla kaplı sahada, keyifli anlar yaşayan futbolcular, beyaza bürünen sahada kar topu oynayıp da ihmal etmedi.


Gaziantep ekibi, Rize maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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