Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Pinto'dan mücadele vurgusu Açıklaması
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Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Pinto'dan mücadele vurgusu Açıklaması

20.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:28
Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Pinto'dan mücadele vurgusu Açıklaması

Gaziantep FK'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

Gaziantep FK'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto, kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

???????Pinto, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'ye liderlik edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

48 yaşındaki teknik direktör, açıklamasında, "Kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla, her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır şekilde sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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