Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'nın üst yöneticiliğine ( Ceo ) Erhan Yüksek getirildi.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir yapıya sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çalışma yürüttüklerini bildiren Akınal, "Kulüplerimizin daha başarılı adımlar atabilmesi adına planlamaların uzun vadeli yapılmasına inanıyoruz. Bu doğrultuda Erhan Bey ile CEO olması konusunda anlaşmaya vardık. Kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz, Gaziantep FK'nın sürdürülebilir yapıda olması tek isteğimiz. Erhan Bey'e de tekrar 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

 Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

 Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title