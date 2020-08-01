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Gaziantep FK'nin Senegalli futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru

Sezon başı transfer olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Papy Djilobodji, stoper mevkisinde görev almasına karşın 33 maçta 6 gol atıp kariyerinin en skorer dönemini yaşadı.

Gaziantep FK'nin Senegalli futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru
01.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:58

Sezon başı transfer olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Papy Djilobodji, stoper mevkisinde görev almasına karşın 33 maçta 6 gol atıp kariyerinin en skorer dönemini yaşadı.

Fransa 2. Lig ekibi Guingamp'dan kırmızı-siyahlı takıma transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli savunma oyuncu, gösterdiği performansla alkış aldı.

İlk profesyonel sözleşmesini Fransa ekiplerinden Nantes'la 2009-2010 sezonunda imzalayan Papy Djilobodji, 2015-2016'da İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarından Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea formasını yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta 30 dakika süreyle giyen ve daha sonra kiralık olarak çeşitli takımlara gönderilen Djilobodji, 2015-2016'dan Türkiye'ye gelene kadar geçen süreçteki 3 sezon boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 33 maçta görev yapan ve 2 bin 913 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Djilobodji, bu süre içerisinde 6 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi.

Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Papy Djilobodji'nin son 10 sezonluk lig performansı şöyle:

Sezon Takım Lig Görev aldığı maç sayısı Gol Asist
2019-20 Gaziantep FK Süper Lig 33 6 2
2018-19 Guingamp Fransa 1. Lig 4 - -
2017-18 Dijon Fransa 1. Lig 30 - 1
2016-17 Sunderland İngiltere Premier Lig 18 - -
2015-16 Werder Bremen Almanya 1. Lig 14 2 1
2014-15 Nantes Fransa 1. Lig 31 - -
2013-14 Nantes Fransa 1. Lig 28 3 -
2012-13 Nantes Fransa 2. Lig 36 - -
2011-12 Nantes Fransa 2. Lig 36 4 1
2010-11 Nantes Fransa 2. Lig 27 2 1

Djilobodji: "Gaziantep'te olmaktan mutluyum"

Tecrübeli oyuncu Papy Djilobodji, AA muhabirine, Gaziantep FK'ye gelmeden önce de Süper Lig'den birçok transfer teklifi aldığını söyledi.

O dönemlerde transferinin gerçekleşmediğini belirten Djilobodji, şunları kaydetti:

"Sonunda Gaziantep FK'nin teklifini kabul ederek bu güzel ülkeye transfer olma şansı yakaladım. Gerçekten ilk yılımız olmasına rağmen Süper Lig'de güzel işler başardık. Türkiye'nin, Avrupa'nın en zorlu liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum ve bu bilinçle mücadele ettik. Elbette kariyerimde en çok gol attığım sezonu yaşadım ve bu beni de çok mutlu etti. Gaziantep'te olmaktan mutluyum. Umarım önümüzdeki sezonlarda da bu başarıyı sürdüreceğiz. Hocamız Marius Sumudica'nın taktik bilgisi ve bizlere olan inancını hissetmemizin de başarımızda büyük katkısı olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA

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