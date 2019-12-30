Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı

30.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:22

Süper Lig'in ilk yarısı için 20 puan hedefi ortaya koyan Gaziantep Futbol Kulübü, beklentilerini aştı.



Ligdeki ilk sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 17 haftalık performansla taraftarını sevindirdi.



Geride kalan haftaları 6 galibiyet ve 6 beraberlikle tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 5 maçta ise rakibine boyun eğdi. Ligde 26 kez gol sevinci yaşayıp, 28 kez de kalesinde gol gören Gaziantep FK, ilk yarı için belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak, 17 maçta 24 puana ulaştı.



Topladığı puanları kendi evi ve rakip sahaya eşit bölüştüren Güneydoğu Anadolu temsilcisi, sezonu da ligin ilk 10 takımı arasında tamamlamayı hedefliyor.



En golcü Kayode



Gaziantep FK'de ilk yarıda en golcü isim Olarenwaju Ayobami Kayode oldu.



Geride kalan 17 haftayı 8 golle tamamlayan Nijeryalı oyuncu, Shakhtar Donetsk'ten sezon başında 1 yıllığına kiralanmıştı.



Takımı, Kayode dışında sırtlayan isimler ise 5 golle Patrick Twumasi, 4 golle Güray Vural, 3 golle Papy Djilobodji ve tek golle Kana Bıyık, Jounior Jeferson, Kenan Özer, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Raman Chibsah oldu.



Vazgeçilmezler defansta



Gaziantep Futbol Kulübünün en istikrarlı oyuncuları Alin Tosca ve Jean Armel Kana Bıyık oldu



Her iki oyuncu da geride kalan 17 maçta toplam bin 530 dakika forma giyerek takımlarının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.



Tosca ve Kana Bıyık'ın takımlarının defans hattında görev alıyor.



En hırçınlar



Toplam 41 kez sarı kart görülen Gaziantep Futbol Kulübünde en çok kart gören isimler 7'şer kez sarı kart gören Souleymane Diarra ile Oğuz Ceylan oldu.



Kırmızı-siyahlılarda Kayode ile Güray Vural ise 2'şer maçta kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.



Gaziantep ekibinde, Souleymane Diarra ve Oğuz Ceylan'ın yanı sıra 3'er kez sarı kart gören Papy Djilobodji ve kaleci Günay Güvenç kart cezası sınırında bulunuyor.



