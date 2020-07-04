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Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica: 'Türk pasaportu istiyorum'

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica: 'Türk pasaportu istiyorum'
04.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:15

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

ÖZÜR DİLERİM

Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi. Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim.

DİĞER HOCALARDAN FARKIM YOK

Ben burada güzel futbol oynattığımı düşünüyorum, diğer yerli hocalardan farkım yok, Türk pasaportu istiyorum, umarım bunu alıp burada uzun yıllar çalışırım. Benim diğer hocalardan farkım yok.

Kaynak: Hürriyet

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