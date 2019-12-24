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Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Spor Arena Dış Haberler - Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

24.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:34
Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Arena Dış Haberler - FK Teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Rumen teknik adamın hastaneden ayrılmasının tehlikeli olduğunu ve geceyi hastanede geçirmesi gerektiği kaydedildi.


48 yaşındaki teknik adam "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim" şeklinde açıklama yaptı.


Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.


Kaynak: Hürriyet

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