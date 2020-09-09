Gaziantep FK'nin futbolcusu Güray Vural'ın ilk hedefi ligi garantilemek
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Gaziantep FK'nin futbolcusu Güray Vural'ın ilk hedefi ligi garantilemek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Güray Vural, ilk hedeflerinin ligi garantilemek olduğunu belirtti.

Gaziantep FK'nin futbolcusu Güray Vural'ın ilk hedefi ligi garantilemek
09.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:28

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Güray Vural, ilk hedeflerinin ligi garantilemek olduğunu belirtti.

Güray Vural, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynadıklarını ve 2'sini kazandıklarını aktaran Güray, "Bu maçlarda skor önemli değil, önemli olan performansını ortaya koyabilmek ve açıklarımızı görmekti." dedi.

Geçen sezona Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladıklarını ancak sezonu iyi bir yerde tamamladıklarını hatırlatan Güray Vural, "Yeni bir takımdık ve birçok oyuncu geç katılmıştı takıma. Şu an hazır bir takımız. Yüzde 80 geçen seneki kadro var. Aramıza 4-5 yeni oyuncu katıldı. Hepsi bize güç katacaktır ve bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Güray, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacaklarını ve bu maça en şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Taraftarsız maçlar biz Anadolu takımları için bence avantaj. Ben inanıyorum ki biz de istediğimiz sonucu orada alacağız. Onlardan daha iyi, hazır haldeyiz ve inşallah istediğimiz sonucu alır döneriz. Beklentileri çok yüksek tutmak bir yönden avantaj bir yönden dezavantaj. Bu ligde kendimizi garanti altına aldıktan sonra ve bunu en erken sürede alırsak, ondan sonra yukarıdaki 5 olur 6 olur... İlk hedefimiz istediğimiz puanı toplayıp bu ligi garanti altına almaktır. Sonuçta ikinci yılımız. Geçen sene de bu hedefle çıktık ve sonrasında 8'inci bitirdik. Yine aynı doğrultuda gitmek gerekiyor."

Kaynak: AA

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