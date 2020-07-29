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Gaziantep FK'nın dikkat çeken kart istatistiği! Sumudica tam 8 kez...

Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep FK, 8. sırada tamamladığı sezonda kart istatistikleriyle de farklı bir tablo ortaya koydu.

Gaziantep FK'nın dikkat çeken kart istatistiği! Sumudica tam 8 kez...
29.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:43

Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep FK, 8. sırada tamamladığı sezonda kart istatistikleriyle de farklı bir tablo ortaya koydu.

Gaziantep ekibinin oynadığı 34 lig maçında, takımlar 15 kez kırmızı kart gördü. Bu kartların sadece 4'ü Gaziantep için gösterilirken, Gaziantep ekibinin rakipleri 11 kez kızardı.

169 kez sarı kartın gösterildiği Gaziantep FK maçlarında, kırmızı-siyahlı oyuncular 80 kez kart gördü. Rakip oyuncular ise 89 kez sarardı.

Toplam 15 kırmızı kartın gösterildiği karşılaşmalarda, bu kartların 4'ü Gaziantep FK'li oyunculara gösterildi.

- Kartsız maç yok

Gaziantep FK'nın oynadığı hemen hemen her maçta hakemler elini cebine götürdü.

Kartın çıkmadığı karşılaşmanın olmadığı 34 haftalık Gaziantep FK maçlarında, kırmızı-siyahlı ekip sadece 2 kez sahadan kart görmeden ayrıldı. Bu maçlar ise ligin ikinci yarısında oynanan Medipol Başakşehir ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçları oldu.

Gaziantep FK'nın rakipleri arasında ise sadece ligin ikinci yarısında oynanan Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor kartsız maçı tamamlayan takımlar oldu.

- Gaziantep'in kırmızı kart istatistikleri

Gaziantep Futbol Kulübü'nde görülen 4 kırmızı kartın tamamı da ligin ilk yarısında gösterildi.

Söz konusu kartları ise Kayode ve Güray Vural ikişer kez görerek kırmızı-siyahlı ekibin en çok kızaran isimleri oldu.

- En çok sararan Oğuz Ceylan

Gaziantep ekibinin bu sezon gördüğü 80 sarı karttan 12'si Oğuz Ceylan için havaya kalktı.

Takımın en hırçın oyuncuları arasında Oğuz Ceylan'ı 10 kez sararan Diarra, 7 kartla Jefferson takip etti.

- Sumudica da "sarardı"

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica da kendi alanında ligin en çok kart cezası alan ismi oldu.

34 haftada 8 kez sarı kart gören Sumudica, bu yüzden de 2 kez takımının başında yedek kulübesinde yer alamadı.

Kaynak: Hürriyet

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