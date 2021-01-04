Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

04.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:30
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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