Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

03.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:34
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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