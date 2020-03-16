Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:44
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 45 dakika süren idmanda oyuncular, yenilenme hareketlerinin düz koşu yaptı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA