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Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti

Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

09.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:59
Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti

Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.


Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor ile karşılaştı.


Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 3-1 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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