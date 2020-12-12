Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçına hazır
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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçına hazır

12.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:46
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlık çalışmalarını tamamladı ve karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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