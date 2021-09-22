Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Gaziantep - Başakşehir maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Gaziantep FK - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki, Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı bitti mi? Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Eylül Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GAZİANTEP - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 17:00 'da başladı.

GAZİANTEP - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GAZİANTEP - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GAZİANTEP - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Gaziantep FK 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Gaziantep'in attığı goller:

1. dakika : Muhammet Demir

İLK YARI SONUCU : 1-0