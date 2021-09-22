Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Gaziantep - Başakşehir maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Gaziantep FK - Medipol Başakşehir arasında oynanıyor. Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Gaziantep FK - Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Gaziantep FK - Başakşehir kaç kaç? Gaziantep FK - Başakşehir golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
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Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 17:00 'da başladı.
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Maç 1-0 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Gaziantep FK 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Gaziantep'in attığı goller:
- 1. dakika : Muhammet Demir
İLK YARI SONUCU : 1-0
Maç, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.