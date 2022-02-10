Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Haberler

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